Enkaz Altından Çıkarılan Tayyip'in Babası: "Oğlumun Durumu İyi"

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan 9 yaşındaki Tayyip Mahmut Alemdar'ın babası Nedim Alemdar, oğlunun durumunun iyi olduğunu belirterek, "Beni arayıp bina çöktü dediklerinde şaka yapıyorlar sandım, şok oldum" dedi.

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan 9 yaşındaki Tayyip Mahmut Alemdar'ın babası Nedim Alemdar, oğlunun durumunun iyi olduğunu belirterek, "Beni arayıp bina çöktü dediklerinde şaka yapıyorlar sandım, şok oldum" dedi.



Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan ve durumunun iyi olduğu bildirilen 9 yaşındaki Tayyip Murat Alemdar'ın tedavisi sürüyor. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi olan küçük Tayyip'in babası Nedim Alemdar, kazayla ilgili olarak basın mensuplarına açıklama yaptı. Baba Alemdar, "Biz 25 yıldır bu binada oturuyoruz. Bu olayın yaşanacağı aklımızın ucundan geçmezdi. Beni arayıp haber verdiklerinde şaka yapıyorlar sandım ama olay yerine gittiğimde hayatın gerçekleriyle karşılaştım" dedi.



Apartmanda akrabalarıyla beraber yaşadıklarını söyleyen Alemdar, "Bir binada demek ki 3 4 aile kalabalık şekilde yaşamamalı. Biz bunu acı bir tecrübeyle öğreniyoruz. Enkazın altında bizim 6-7 çocuğumuz daha var. Ses veriyorlar ama hala kurtarılamıyor onlar. Biz 6. katta olan çocuğumuzu enkaz altından çıkardık ama yengemizi kaybettik. Bir kaybımız var şu an, inşallah daha da artmaz.Tabii ki gidenler geri gelmeyecek, insan hayatı bu kadar da basit değil. Biz de bu sektördeyiz gelsinler denetlesinler bizi, bu kadar başıboşluk olamaz" diye konuştu.



Binanın kolonlarının kesildiği iddiasına ilişkin konuşan Alemdar, "1999 yılındaki depremden sonra o binada güçlendirme yapıldı ama o zamandan sonra ben daha kontrol etmedim o durumları, o konuda kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Onu zaman gösterecek. Bilir kişi gelecek bunları tespit edecek" dedi.



Nedim Alemdar, oğlu Tayyip'in sağlık durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunarak çocuğun durumunun iyi olduğunu belirtti. Alemdar, "Oğlumun şu an durumu iyi, az önce yanındaydım. Ama kontrol amacıyla yoğun bakımda tutuluyor. Ağrıları var tabi ki kırıkları da var. 9 saatin üzerinde bir süre enkaz altında kaldı. O yaşta bir çocuk için kolay değil. Biz umudu kesmiştik ama Allah bize bağışladı oğlumuzu. Artık kalanlarla yaşamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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