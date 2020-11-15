Enkaz altından hayata yeniden "merhaba" dediler (1) - Son Dakika

Enkaz altından hayata yeniden "merhaba" dediler (1)

15.11.2020 11:07

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği depremde yıkılan 9 apartmanın enkazından saatler sonra çıkarılarak hayata tutunmayı başaranlar, afet sonrası yaşanan acıyı bir nebze olsun hafifletti.

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği depremde yıkılan 9 apartmanın enkazından saatler sonra çıkarılarak hayata tutunmayı başaranlar, afet sonrası yaşanan acıyı bir nebze olsun hafifletti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan 6,6 büyüklüğündeki depremde 115 kişi yaşamını yitirirken 1034 kişi ise yaralandı.

Olayın ardından devletin tüm kurumları seferber olurken belediyelerin yanı sıra Türk Kızılay başta olmak üzere çok sayıda çeşitli sivil toplum kuruluşu ve gönüllüler, depremzedelerin acılarını hafifletmek adına canla başla çalıştı.

AFAD öncülüğünde JAK, AKUT ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gibi Türkiye'nin göz bebeği kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekipler, yıkılan binaların enkazında zamanla yarıştı.

Ekiplerin yaklaşık 108 saatlik arama ve kurtarma çalışmalarında Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanlarıyla Emrah Sitesi'ndeki iki bina ve Barış Sitesi'nin 3 blokundan 107 kişi sağ çıkarıldı.

Depremin simge isimleri "Ayda" ve "Elif"

Depremin meydana geldiği 30 Ekim saat 14.51'den tam 91 saat sonra 3 Kasım sabahı enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda, umudun adı oldu.

Annesi Fidan Gezgin'in hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan Ayda'ya sağlık ekipleri beton blokların arasındayken ilk müdahalede bulundu.

Alkışlar ve gözyaşlarıyla Rıza Bey Apartmanı'ndan alınan minik Ayda, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.

Ayda Gezgin, hastaneye götürülürken ambulansta sağlık görevlilerinden köfte ve ayran istedi. Bunun üzerine birçok restoran ve vatandaş, Ayda için hastaneye köfte ve ayran gönderdi.

Ayda, hastaneden 7 Kasım'da taburcu edildi.

Küçük elleriyle itfaiyecinin parmaklarını sımsıkı tuttu

Ümitlerin yok olmaya başladığı anlarda 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek de umutları yeniden yeşerten isim oldu.

Ekiplerin tozlar içinde bulduğu Elif, enkazdan ambulansa taşınırken kendisini kurtaran itfaiyeci Muammer Çelik'in parmaklarını küçük elleriyle sımsıkı tuttu. Elif'in bu görüntüleri Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alınan küçük Elif, hastane odasında, enkazdan 23 saat sonra kurtarılan annesi Seher, ablaları Elzem ve Ezel Perinçek ve ailesine kavuşan baba Oğuz Perinçek ile buluştu.

Aynı enkazda 7 yaşındaki ağabeyi Umut Perinçek'i kaybeden minik Elif, 12 Kasım'da aile üyeleriyle hastaneden taburcu edildi.

Yaşları küçük hikayeleri büyük: " İdil, İnci, Günay, Ela..."

Emrah Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin, ekiplerin titiz çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan İdil'in yanında olduğunu belirttiği 8 yaşındaki kardeşi İpek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. İdil Şirin'in tedavisi devam ediyor.

Doğanlar Apartmanı enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık ise enkaz altında çektiği cep telefonu görüntüleriyle gündeme geldi. Yaşadığı şokun etkisiyle oğlunun enkazdan çıkarıldığına inanmayan Günay'ın annesi Olcan Özışık'ı ekipler sakinleştirdi.

"Babama iyi olduğumu söyler misiniz"

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda babaannesini ve dedesini yitiren, 5 saat sonra enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki Ela Sarıbaş da küçük yaşına rağmen depreme direnenlerden biri oldu.

Ela Sarıbaş, enkaz altında AFAD ekibine, büyük bir soğukkanlılıkla yerini tarif etti. "Seni kurtaracağım" diyen görevliye "Şurayı çıkarsanız. Başımı oynatabileceğim." diyen Ela Sarıbaş, henüz enkazdan kurtulmadan "Babama iyi olduğumu söyler misiniz?" diyerek küçük yaşına rağmen metanetini gösterdi.

Ela, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nden daha sonra taburcu edildi.

Köpeklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra çıkarılan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki İnci Okan da Türkiye'yi umutlandıran bir diğer depremzede oldu.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alınan Okan'ı ziyaret eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, küçük kıza keman hediye etti.

Öte yandan İnci Okan'ın enkaz altında kalan köpeği "Fıstık" da yine aynı ekip tarafından kurtarıldı.

Depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından ailesiyle yaklaşık 10 saat sonra kurtarılan Gizem İleri ise enkaz altında kalan köpeği "Ares"e yaklaşık 65 saat sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Buse Hasyılmaz ilk saatlerde depremin simgelerinden oldu

Rıza Bey Apartmanı'ndaki dişçide olduğu sırada depreme yakalanan ve enkaz altındayken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonda konuştuğu Buse Hasyılmaz da yaklaşık 10 saat sonra kurtarıldı.

Pakdemirli'nin nikah şahitliği sözü verdiği Buse, depremin simge isimlerinden biri oldu.

Önce sevindirdi ardından üzdü

Deprem sırasında çöken Yılmaz Erbek Apartmanı zemin katında bulunan markette alışveriş yapan Helim Sarı (62) da 26 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Battaniyeye sarılıp sedyeye alınan Sarı, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Arama kurtarma görevlisinin kendisini almadan gitmeyeceğini söylemesi üzerine "İnşallah" karşılığını verdiği görüntüyle hafızalara kazınan Helim Sarı, 3 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek herkesi üzüntüye boğdu.

Barış Sitesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Emine Eren de enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı çıkarılarak yakınlarının yüreğine su serpti. Emine teyzenin eşi Ünal Eren ve torunu Çınar ise enkaz altında hayatını kaybetti.

Deprem anında markette bulunan 53 yaşındaki Fadime Tolu da Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı. Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tolu'nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada oğlunun seslenerek "annem dayan buradayım" demesi dikkati çekti.

Aynı apartmanın enkazından Gülçin Aykut Soydan da yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Günlerce canlarını dişlerine takarak mücadele eden arama kurtarma ekipleri, enkazdan çıkardıkları "canlarla" büyük sevinç yaşadı.

Enkaz altından hayata yeniden merhaba dediler (1)
Enkaz altından hayata yeniden merhaba dediler (1)
Enkaz altından hayata yeniden merhaba dediler (1)
Enkaz altından hayata yeniden merhaba dediler (1)

Ege Üniversitesi, Çocuk, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enkaz altından hayata yeniden 'merhaba' dediler (1) - Son Dakika


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