Enkaz altından kurtarılan Elif'in ismi parka verilecek - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin saatler sonrasında enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ismi Bartın'ın Kozcağız beldesindeki parka verilecek.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde 3 yaşındaki Elif Perinçek ve ailesinin yaşadığı bina yıkılmıştı. Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında Küçük Elif'in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları 10 yaşındaki Elzem ve Ezel Perinçek depremden 23 saat sonra sağ kurtarılmış, Elif'in ağabeyi 7 yaşındaki Umut Perinçek'in ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Enkaz altında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek için devam eden çalışmalar sonucunda sağ olarak ulaşılan Elif depremden 65 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı.

İSMİ KOZCAĞIZ'DA PARKA VERİLECEK

Depremden sağ olarak kurtulan ve 65 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan Elif Perinçek'in ismi Kozcağız'da yapımı yeni tamamlanan parka verilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, "İzmir'de yaşanan deprem hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Meydana gelen deprem sonrasında bölgede gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarını nefeslerimizi tutarak izledik. Devletimizin tüm kademeleri ve ekipleri çok hızlı bir şekilde bölgede çalışmalara başladılar. Gece gündüz demeksizin çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz güzel çalışmalara da imza attı. O çalışmalardan biri de depremden tam 65 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan Elif yavrumuz oldu. Elif yavrumuzun adını Kozcağız'da yapımı tamamlanan ve henüz isim vermediğimiz parka verme noktasında bir düşüncemiz oldu. Bu düşüncemizi ilk Meclis toplantımızda görüşecek ve en kısa zamanda parkımızı Elif Perinçek adıyla çocuklarımızın hizmetine alacağız" dedi.

(İHA)