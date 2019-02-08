Son Dakika Haberleri: Enkaz Altından Kurtarılan Havva'nın Annesi Nazan Tekgöz İha'ya Konuştu

Enkaz Altından Kurtarılan Havva'nın Annesi Nazan Tekgöz İha'ya Konuştu

59 dakika önce

Kartal'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan Azra Havva Tekgöz'ün annesi tedavi gördüğü hastanede İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Enkaz Altından Kurtarılan Havva'nın Annesi Nazan Tekgöz İha'ya Konuştu, System.String[]
Kartal'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan Azra Havva Tekgöz'ün annesi tedavi gördüğü hastanede İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Olay anını anlatan Nazan Tekgöz: "Evde otururken birden bire pat diye ses geldi, bina çöktü"dedi.

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan Azra Havva Tekgöz'ün annesi tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulundu. Anne Tekgöz: "Oğlumu okula göndermiştim kardeşini alması için için. Ben de evde oturuyordum. Havva da telefonla oynuyordu içeri odada. Birden bire pat diye bir ses geldi biz hala ile beraber ağaya kalktık birbirimize sarıldık. Zaten direkt bina aşağı çöktük. Sonra çekyatın üzerine gelen bir parça ile arada boşluk oluştu. Çok çaba sarfettiler kurtardılar Elhamdülillah. Kızım da kurtuldu. Herkesten Allah razı olsun" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:17 Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kartal, 3. Sayfa
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