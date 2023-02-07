Enkaz altından saatler sonra inanılmaz kurtuluş - Son Dakika
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Enkaz altından saatler sonra inanılmaz kurtuluş

07.02.2023 14:20
Enkaz altından saatler sonra inanılmaz kurtuluş

Adıyaman'da enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.

Adıyaman'da enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerinin afet bölgelerindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Afet bilgisini alır almaz 30 personelle bölgeye giden Gebze Belediyesi Arama ve Kurtarma (GEAK) ekipleri de bölgede bir kişiyi daha sağ çıkarabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bu sabah itibariyle Adıyaman merkezde gerçekleştirdikleri arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde enkaz altında kalan 2 çocuk 1 kadın olmak üzere 3 kişiyi sağ olarak kurtardı. Enkazdan çıkarılan depremzedeler, sağlık ekiplerine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Adıyaman, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Enkaz altından saatler sonra inanılmaz kurtuluş - Son Dakika

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