Enkaz altından yükselen ses, jandarma ekiplerini harekete geçirdi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkaz altından yükselen ses, jandarma ekiplerini harekete geçirdi (2) - Son Dakika

Enkaz altından yükselen ses, jandarma ekiplerini harekete geçirdi (2)

6 saat önce

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki kız çocuğu 24 saat sonra kurtarıldı.

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki kız çocuğu 24 saat sonra kurtarıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri diğer unsurların desteğiyle "yaşama açılan jandarma tüneli" olarak adlandırılan galeri tekniğiyle enkaz altında bir kadınla iletişim sağladı.

Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Kurtarılmayı bekleyen kadın ile jandarma personeli arasındaki diyalog duygulandırdı.

Jandarma personelinin, "Buradayız, geliyoruz. Kurtaracağız. Tamam geliyoruz ışığı ve beni görüyor musun? Tamam geleceğiz. Çocuğun yanında mı? Tamam geleceğiz." demesi üzerine kadın, "Çabuk. Daha dayanamıyorum. Allah rızası için kurtarın. Işığı görüyorum. Bak elimi sallıyorum. Lütfen çabuk olun." diye karşılık verdi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, annenin 2,5 yaşındaki kızını enkazdan çıkararak kurtardı.

Enkazdan çıkarılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin anneyi kurtarmak için çalışması sürüyor.

Enkaz altından yükselen ses, jandarma ekiplerini harekete geçirdi (2)

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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