Enkaz altından yükselen ses, jandarma ekiplerini harekete geçirdi - Ayşe Yıldız kurtarıldı - Son Dakika

Ayşe Yıldız'ın enkazdan çıkarılması

Ayşe Yıldız'ın sedye ile ambulansa taşınması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti. 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız Enkazdan sağ olarak çıkarıldı. (3)