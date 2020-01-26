Enkaz altından yükselen ses, jandarma ekiplerini harekete geçirdi - Ayşe Yıldız kurtarıldı - Son Dakika

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Enkaz altından yükselen ses, jandarma ekiplerini harekete geçirdi - Ayşe Yıldız kurtarıldı
22 dakika önce
Ayşe Yıldız'ın enkazdan çıkarılması Ayşe Yıldız'ın sedye ile ambulansa taşınması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:50 Kaynak: AA
Ayşe Yıldız'ın enkazdan çıkarılması
Ayşe Yıldız'ın sedye ile ambulansa taşınması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti. 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız Enkazdan sağ olarak çıkarıldı. (3)
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