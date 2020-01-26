Enkaz altından yükselen ses, jandarma ekiplerini harekete geçirdi - Ayşe Yıldız kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkaz altından yükselen ses, jandarma ekiplerini harekete geçirdi - Ayşe Yıldız kurtarıldı - Son Dakika

Enkaz altından yükselen ses, jandarma ekiplerini harekete geçirdi - Ayşe Yıldız kurtarıldı

22 dakika önce

Ayşe Yıldız'ın enkazdan çıkarılması Ayşe Yıldız'ın sedye ile ambulansa taşınması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Ayşe Yıldız'ın enkazdan çıkarılması

Ayşe Yıldız'ın sedye ile ambulansa taşınması ELAZIĞ - Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti. 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız Enkazdan sağ olarak çıkarıldı. (3)

Enkaz altından yükselen ses, jandarma ekiplerini harekete geçirdi - Ayşe Yıldız kurtarıldı

Ayşe Yıldız, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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