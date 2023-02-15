ENKAZ BAŞINDA UMUTLU BEKLEYİŞ, VESİKALIK FOTOĞRAFLA TEŞHİS - Son Dakika
Üye Girişi

ENKAZ BAŞINDA UMUTLU BEKLEYİŞ, VESİKALIK FOTOĞRAFLA TEŞHİS

15.02.2023 10:24

HATAY'ın Antakya ilçesini vuran ve büyük yıkıma yol açan depremin ardından bazı noktalarda arama kurtarma bazı noktalarda ise enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

HATAY'ın Antakya ilçesini vuran ve büyük yıkıma yol açan depremin ardından bazı noktalarda arama kurtarma bazı noktalarda ise enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği alanlarda vatandaşların umutlu bekleyişi sürerken, enkazda hayatını kaybeden kişinin kim olduğunu öğrenmek isteyen kişilere ise görevli tarafından vesikalık fotoğraf gösterildi.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından 35 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden birisi Hatay'da yüzlerce bina yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda iş makinaları çalışmaya başladı. Bazı noktalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği binaların önünde ise enkaz altındaki kişilerin yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Soğuk havaya rağmen ateş yakarak, battaniyelere sarılan kişiler enkazda çalışmalarına devam eden ekiplerden umutla bir haber bekliyor. Bazı kişiler enkaz üzerine çıkarak çalışmaları yakından takip ederken, yakınlarının ölüm haberini alanlar ise gözyaşı döküyor. Enkazlardan çıkan fotoğraflar, eşyaları toplamak da geride kalanların zor anlar yaşamasına neden oluyor.

Antakya ilçesi Kanatlı Caddesi üzerinde yıkılan bir binada da dün arama çalışmaları devam etti. Binadan çıkan cenazeleri teşhis etmek isteyen kişilere ise vesikalık fotoğraflar gösterilerek yakınlarını teşhis etmeleri istendi. Kalabalık grubun meraklı gözlerle görevlinin gösterdiği fotoğrafa bakmaya çalışması görenleri hüzünlendirdi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İki büyük depremin ardından Antakya'daki yıkım dron kamerasıyla ortaya çıktı İki büyük depremin ardından Antakya'daki yıkım dron kamerasıyla ortaya çıktı ENKAZ BAŞINDA UMUTLU BEKLEYİŞ, VESİKALIK FOTOĞRAFLA TEŞHİS ENKAZ BAŞINDA UMUTLU BEKLEYİŞ, VESİKALIK FOTOĞRAFLA TEŞHİS

Türkiye, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ENKAZ BAŞINDA UMUTLU BEKLEYİŞ, VESİKALIK FOTOĞRAFLA TEŞHİS - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:27 Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük bir deprem yaşanmayacak
10:20 En yakın arkadaşı depremde hayatını kaybeden Mine Tugay üzüntüsünü paylaştı: Gittiğine inanmak istemiyorum
10:15 Son Dakika! Kahramanmaraş'ta 222. saatte bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı
10:02 Depremin vurduğu Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcu sözleşmesini feshetti: Bu vefasızlığı asla unutmayacağız
09:25 e-Nabız'da depremzedeler için yeni uygulama! Yakınlarını "fotoğrafla arama" özelliği ile bulabilecekler
09:33 FIFA'dan devrim niteliğinde karar! Kulüpler Dünya Kupası'na artık 32 takım katılacak
09:24 Felaketi yaşayan 3 ilden deprem anına ilişkin yeni görüntüler! Adeta tsunamiyi hatırlattı
09:08 Depremde oluşan 16 kilometrelik dev yarık köyü resmen ikiye böldü
07:12 Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen ekibi taşıyan midibüs devrildi! Kazada 13 kişi yaralandı
08:52 Bir maçtan daha fazlası! Trabzonspor-Basel mücadelesinde tribünde çıt çıkmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2023 10:52:08. #1.11#
SON DAKİKA: ENKAZ BAŞINDA UMUTLU BEKLEYİŞ, VESİKALIK FOTOĞRAFLA TEŞHİS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement