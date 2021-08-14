8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazanın enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış - Son Dakika

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında dağa düşen uçağın enkazının bulunduğu bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Uçaktaki 5'i Rus toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti.

Yanarak küle dönen uçağın enkazına ulaşan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

(Umutcan İşledici - Halil Ulubey/İHA)