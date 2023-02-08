Enkaz çalışmaları bu şartlarda yapılıyor! İşte canlı yayında en çarpıcı örnek

Kahramanmaraş merkezli iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Depremde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için de arama kurtarma çalışmaları zor şartlarda aralıksız devam ettirilmeye çalışılıyor.

IŞIKSIZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALAR GECE DE DEVAM EDİYOR

Arama kurtarma faaliyetlerinin ne kadar zor şartlarda yapıldığı canlı yayına yansıdı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Zülfikar Ali Aydın Hatay'da yürütülen çalışmalarının durumunu göstermek için yayın sebebiyle kurulan ışıkları kapattı ve ekran siyaha döndü. Çalışmaların ışıksız bir şekilde gece de devam ettiğini gösteren görüntü sosyal medyada olay oldu.

60 BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Bölgede, AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK ve gönüllüler, güvenlik, yerel destek ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinden toplam 59 bin 971 personel görev yapıyor.

Diğer ülkelerden yardım için gelen 3 bin 251 personel de afet bölgesine sevk edildi. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 4 bin 746 araç sevk edildi.