Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor (2)

ENKAZ KALDIRILDI

Afyonkarahisar'da, Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne kırım geçiren, Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazı kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen uçak firması ekipleri, vinçle birlikte uçağı düz bir yere alıp, kanatları sökerek çıkardı. Kanatları sökülen ve diğer parçaları ile bir TIR'a yüklenen uçak, özel bir servise götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR,