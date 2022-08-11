Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor (2) - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor (2)

11.08.2022 19:52
Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor (2)

ENKAZ KALDIRILDIAfyonkarahisar'da, Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne kırım geçiren, Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazı kaldırıldı.

ENKAZ KALDIRILDI

Afyonkarahisar'da, Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne kırım geçiren, Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazı kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen uçak firması ekipleri, vinçle birlikte uçağı düz bir yere alıp, kanatları sökerek çıkardı. Kanatları sökülen ve diğer parçaları ile bir TIR'a yüklenen uçak, özel bir servise götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR,


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Kaynak: DHA

Kocatepe Üniversitesi, Karahisar, Araştırma, Cessna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor (2) - Son Dakika
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