Enkaz Kaldırma Çalışmaları Gece Boyu Devam Etti
1 saat önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHAKartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA Kartal
'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.
Enkaz alanında bulunan ekipler iş makinası yardımıyla göçük alanında bulunan beton yığınlarını kaldırdı. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları kamyonlarla taşındı.
Görüntü Dökümü:
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-Enkaz alanı
-Ekiplerin çalışmaları
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:43 Kaynak: DHA
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