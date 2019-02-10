Enkaz Kaldırma Çalışmaları Gece Boyu Devam Etti
1 saat önce
KARTAL'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.
KARTAL'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.
Enkaz alanında bulunan ekipler iş makinası yardımıyla göçük alanında bulunan beton yığınlarını kaldırdı. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları kamyonlarla taşındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:52 Kaynak: DHA
Danla Bilic'ten Şaşırtan İtiraf: Evli Bir Ünlü Erkek Bana Dün Gece Çok Güzeldi Diye Mesaj Attı
Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız
İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada