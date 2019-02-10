KARTAL'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.



Enkaz alanında bulunan ekipler iş makinası yardımıyla göçük alanında bulunan beton yığınlarını kaldırdı. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları kamyonlarla taşındı.





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