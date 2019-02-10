Enkaz Kaldırma Çalışmaları Gece Boyu Devam Etti
9 dakika önce
KARTAL'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti.
KARTAL'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona ererken, enkaz kaldırma çalışmaları gece boyu devam etti. Enkaz alanında bulunan ekipler iş makinası yardımıyla göçük alanında bulunan beton yığınlarını kaldırdı. Kamyonlara yüklenen moloz yığınları kamyonlarla taşındı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:12 Kaynak: DHA
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