Enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi - Son Dakika

Enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

7 saat önce

Elazığ'daki depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Elazığ'daki depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde depremde yıkılan binalarda, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından enkaz kaldırma faaliyetlerine devam ediliyor.

İcadiye Mahallesi'nde dün akşam yıkımına başlanan 6 katlı binada çalışmalar, alınan güvenlik önlemleri eşliğinde kontrollü yürütülüyor.

Depremin ardından kente gelen bazı siyasi parti liderleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de enkaz alanlarına ziyaret gerçekleştirerek, görüştükleri depremzedelere moral veriyor.

Bu kapsamda Elazığ'a gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi

Mustafa Paşa, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:29 Kaynak: AA
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