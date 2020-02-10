Enkaz kaldırma çalışmalarının üçüncü günü sona erdi - Son Dakika

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Enkaz kaldırma çalışmalarının üçüncü günü sona erdi
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmalarında üçüncü gün geride kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:08 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen
Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmalarında üçüncü gün geride kaldı. Ekipler ilk olarak, uçağın kokpit kısmıyla 1 motorunu ardından uçağın kanatlarını depoya götürülmek üzere tıra yükledi. Bugün için çalışmalarını tamamlayan ekipler, yarın sabah saatlerinde tekrar başlayacak.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmalarının üçüncü günü tamamlandı. Sabah 09.00 sıralarında başlayan enkaz kaldırma çalışmalarında ekipler, vinç yardımıyla enkaz alanına gelen ilk TIR'a uçağın parçalanan üç kısmından birisi olan kokpit kısmını ve 1 motorunu yükledi. Ardından gelen ikinci TIR'a Açelya isimli uçağın kanatları yüklendi. Ardından TIR, incelemelerin yapılacağı depoya doğru yola çıktı. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına ara veren ekiplerin, yarın sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.
- İstanbul
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