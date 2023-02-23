Enkazda ailesini kaybeden depremzede kurtulduğuna sevinemiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Enkazda ailesini kaybeden depremzede kurtulduğuna sevinemiyor

23.02.2023 11:40
Enkazda ailesini kaybeden depremzede kurtulduğuna sevinemiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evinin enkazından 48 saat sonra kurtarılan Mehmet Parlak, hayatını kaybeden eşi ve çocuklarının yasını tutuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evinin enkazından 48 saat sonra kurtarılan Mehmet Parlak, hayatını kaybeden eşi ve çocuklarının yasını tutuyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Mehmet Parlak, deprem ve enkazdan kurtarılma anlarını AA muhabirine anlattı.

Uyudukları sırada yakalandıkları depremin binalarını yıktığını, 3 çocuğundan ses alamadığını söyleyen Parlak, eşinin kendisine "Ne olursun ses ver." diye bağırdığını dile getirdi.

Eşinden dua etmesini istediğini aktaran Parlak, şöyle konuştu:

"Dini şeyler ağır bastı. En son ezan okudum, öyle bir şey geldi üzerime. Hanımım da ondan sonra öldü zaten. Allah'a yalvarıyorsun, başka bir şey aklına gelmiyor. Çocukların geliyor aklına, onlar yanında ölüyor. Kurtuluşun olmayacağını, öbür tarafta ne yapacağımı düşündüm. Kurtuluş ihtimalim çok zayıftı.

Yeğenim sesimi duymuş, hemen AFAD'a haber vermiş. 12-13 saat içerisinde kurtardılar beni. Benim dışımdaki herkesin sırasıyla ölmeye başlamasıyla ben de kendimi artık saldım. Çocuklarımı ve eşimi kaybettim, çok üzülüyorum. Kurtarılan tek kişi bendim galiba."

Kendisini kurtaran AFAD ekibindeki görevlinin Karadenizli olduğunu, kurtarma sırasında konuştuklarını anlatan Parlak, o kişiyle temasa geçmek istediğini dile getirdi.

Parlak, Kahramanmaraş'taki ilk müdahalenin ardından 3 gün sonra İzmir'e sevk edildiğini belirterek, "Sol bacağımı kaybettim. Müsaade istediler benden. 'Bu bacağını kesmemiz gerekiyor.' dediler. Şart koştum. 'Çok susadım. Ameliyattan sonra bana 4 litre su verecekseniz kesin.' dedim." diye konuştu.

Kurtulduğu için sevinemediğini, ailesi ve çocukları için ağladığını dile getiren Parlak, "Bir an önce çıkıp çocuklarımın mezarlarını sahiplenmek, onlara dua etmek istiyorum. Mezarlarının yanına gitmek istiyorum." dedi.

"Ağır travma yaşamışlar"

Başhekim Prof. Dr. Orhan Gökalp ise Sağlık Bakanlığı koordinasyonuyla 9 Şubat'tan itibaren hastanelerine gelen hastaların tedavisinin sürdüğünü, hastalara tıbbi desteğin yanında psikolojik destek de sunduklarını ifade etti.

Gökalp, "Gerçekten çok ağır travma yaşamışlar. Özellikle genç yaştaki hastalarımızda bu travma gerçekten görülebiliyor. Bazı hastalarımızın taburcu olduktan sonra kalacak yerleri yok. Bu hastaları taburcu etmiyoruz. Valiliğimizle irtibata geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Enkazda ailesini kaybeden depremzede kurtulduğuna sevinemiyor Enkazda ailesini kaybeden depremzede kurtulduğuna sevinemiyor Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de oda ve borsaların ortak meclis toplantısına katıldı Açıklaması Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de oda ve borsaların ortak meclis toplantısına katıldı Açıklaması

Kahramanmaraş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enkazda ailesini kaybeden depremzede kurtulduğuna sevinemiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:16 "İstanbul'da çürük binalar yaptık" sözleri yıllar sonra gündem olan Ali Ağaoğlu'ndan yeni açıklama
11:11 Galatasaray'ın peşinde olduğu Dybala sorguya çekildi! Futboldan men edilebilir
11:08 Deprem bölgesinden dönen Berfu Yenenler'in anlattıkları Fatih Altaylı'yı ağlattı
10:50 Altının gram fiyatı 1.111 lira seviyesinden işlem görüyor
10:14 Dolar/TL, 18,88 seviyesinden işlem görüyor
10:06 İstanbul'un barajları alarm veriyor! Geçen yıl yüzde 80 olan su seviyesi, yüzde 35,08 olarak ölçüldü
10:19 Her şey onun atacağı bir imzaya bağlı! Galatasaray, Icardi için Messi'den haber bekliyor
10:17 "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasına bağlanan şahsın sözleri dikkat çekti! Bağış yapan kişi Sedat Peker mi?
09:52 İki ülke arasında krize neden olmuştu! ABD, Çin'e ait balonun vurulmadan önceki fotoğraflarını paylaştı
10:04 Enkaz altında kardeşine siper olan abi, ayağını kaybetti: Kan kusarak kurtarılmayı bekledim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2023 11:43:18. #1.12#
SON DAKİKA: Enkazda ailesini kaybeden depremzede kurtulduğuna sevinemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement