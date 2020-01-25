Son Dakika › Güncel › Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:41 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken alt katı dükkan 5 katlı binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 12 kişiye sağ ulaşıldı. Elazığ, 5.1 ile 4.3 büyüklüğünde artçı depremler ile yeniden sallandı. Bölgede 4 ve üzeri çok sayıda artçı deprem meydana geliyor. - ELAZIĞ
Son Dakika Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk