Enkazda bir ses, bir nefes nöbeti - Son Dakika

Enkazda bir ses, bir nefes nöbeti

02.11.2020 14:41
Enkazda bir ses, bir nefes nöbeti, System.String[]

İzmir depreminin ardından bölgeden saatler sonra gelen 'kurtuluş' haberleri umutları hale diri tutarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri başta olmak üzere, bir canı daha kurtarabilmek için kendi canını hiçe sayıp, enkaz yığınları arasına dalan tüm arama kurtarma ekiplerinin amansız...

İzmir depreminin ardından bölgeden saatler sonra gelen 'kurtuluş' haberleri umutları hale diri tutarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri başta olmak üzere, bir canı daha kurtarabilmek için kendi canını hiçe sayıp, enkaz yığınları arasına dalan tüm arama kurtarma ekiplerinin amansız mücadelesi de hız kesmeden devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Cuma günü saat 14.51'de meydana gelen ve özellikle İzmir'in Bayraklı ilçesinde büyük yıkıma neden depremin hemen ardından yola çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinin aynı gün saat 19.10'da başlayan enkaz nöbeti hız kesmeden sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 5 araç ve 23 personelle destek verdiği arama kurtarma çalışmaları özellikle Emrah Apartmanı ve Doğanlar Apartmanı'nda yoğunlaştı. Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluğunda Emrah Apartmanında devam eden çalışmalarda dün gece saat 01.00 sıralarında kurtuluş yaşandı ve 14 yaşındaki İdil Şirin depremden 58 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bu kurtuluşun gerçekleşmesinde enkaz yığınları arasındaki mücadeleleriyle büyük pay sahibi olan

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, ikinci kurtuluşun yaşandığı 3 yaşındaki Elif Perinçek'in depremden 65 saat sonra yaralı olarak çıkarıldığı Doğanlar Apartmanı'nda da arama kurtarma çalışmalarına halen devam ediyor. Bu arada hafta sonu İzmir'e giderek, deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hem itfaiye ekiplerinin hem de sosyal destek için bölgeye giden BURFAŞ ekiplerinin çalışmalarını da yerince inceledi.

Yaralar sarılıyor

Öte yandan deprem gecesi 15 bin kişilik sıcak çorba ve ekmek, 25 bin kişilik çay, 10 bin adet meyve suyu ve bir tır su ile birlikte İzmir'e ulaşan 20 kişilik ekip de bölgede yaraların sarılmasına destek veriyor. İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenen noktalara seyyar mutfaklar kuran Bursa ekibi, hem depremzedelere hem de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere sıcak çorba ve çay ikram etmeye devam ediyor. Bu arada Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da İzmir temasları sırasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan seyyar mutfağa gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Selçuk, başta Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere İzmir'in yaralarını sarmak için seferber olan tüm belediye ve kamu kurumlarına da teşekkür etti. - BURSA

Enkazda bir ses, bir nefes nöbeti
Enkazda bir ses, bir nefes nöbeti
Enkazda bir ses, bir nefes nöbeti
Enkazda bir ses, bir nefes nöbeti
Enkazda bir ses, bir nefes nöbeti
Enkazda bir ses, bir nefes nöbeti
Enkazda bir ses, bir nefes nöbeti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Arama Kurtarma, İzmir, Bursa, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Enkazda bir ses, bir nefes nöbeti - Son Dakika


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