Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi - Son Dakika

Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi

12 dakika önce

Elazığ'daki depremde eşi ve oğlunu kaybeden, kendisi de enkazdan yaralı çıkarılan Hüseyin Civelek'e, jandarma personeli enkazda buldukları oğluna ait kimliği teslim etti.

Elazığ'daki depremde eşi ve oğlunu kaybeden, kendisi de enkazdan yaralı çıkarılan Hüseyin Civelek'e, jandarma personeli enkazda buldukları oğluna ait kimliği teslim etti.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda ailesiyle yaşayan ve 13 yaşındaki oğlu Zekeriya ile yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucunda enkaz altından yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Civelek (45), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesinde taburcu edildi.

Enkaz altında kalan eşi Ayşe (46) ve diğer oğlu Muhammed Salih'i (9) kaybeden Civelek'i, kaldığı yakınlarına ait evde jandarma personeli ziyaret etti.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette, kadın jandarma personeli, "Muhammed Salih'e ait kimliğe ulaşıldı. Rabbim sabır versin." diyerek enkazda buldukları nüfus cüzdanını babaya teslim etti.

Sevdiklerini depremde kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Civelek, "Allah razı olsun. Teşekkür ederim." diyerek, oğlundan kalan tek hatırayı aldı.

Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi

Hüseyin Civelek, Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı
İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece birden azalarak -3'e düşecek Zabıtadan korku filmi gibi baskın! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi ABD'de Türk emniyet müdürü, Kuran'a el basarak yemin etti

Son Dakika Haberleri
11:41 Kış mevsiminde mutlaka tüketilmesi gereken 10 besin
11:41 DJ Erdem Kınay: Yeni insanlar keşfettim
11:41 Hande Acar şıklığı ile dikkat çekti
11:32 Nilüfer'de caz dolu günler başlıyor
11:53 Yıllar önce eşini şiddet uygulayan Gökçe Özyol, alkollü araç kullanınca hapis cezası aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 11:58:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]