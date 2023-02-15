Enkazda duygulandıran not: Burada kızım var lütfen - Son Dakika
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Enkazda duygulandıran not: Burada kızım var lütfen

15.02.2023 15:53
Enkazda duygulandıran not: Burada kızım var lütfen

HATAY'ın Antakya ilçesinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği yıkılan binanın enkazına bırakılan, 'Burada kızım var lütfen' yazılı not, görenleri duygulandırdı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği yıkılan binanın enkazına bırakılan, 'Burada kızım var lütfen' yazılı not, görenleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çok sayıda bina yıkıldı. Akevler Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı binanın enkazı altında kalan 15 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazın üzerine, depremden kurtulan kişi tarafından yazıldığı tahmin edilen 'Burada kızım var lütfen. 13.02.2023' yazılı not görenleri duygulandırdı.


Kaynak: DHA
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Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enkazda duygulandıran not: Burada kızım var lütfen - Son Dakika

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