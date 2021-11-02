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Enkazda eğitim... Kayseri'de AFAD gönüllüsü 28 kişiye enkaz alanında teorik eğitim verildi - Son Dakika

Enkazda eğitim... Kayseri'de AFAD gönüllüsü 28 kişiye enkaz alanında teorik eğitim verildi

02.11.2021 13:45

Enkazda eğitim... Kayseri'de AFAD gönüllüsü 28 kişiye enkaz alanında teorik eğitim verildi Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından 28 gönüllüye enkaz üzerinde teorik eğitim verildi.

Enkazda eğitim... Kayseri'de AFAD gönüllüsü 28 kişiye enkaz alanında teorik eğitim verildi

KAYSERİ - Kayseri'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından 28 gönüllüye enkaz üzerinde teorik eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının afet yılı ilan edilmesinin ardından AFAD Kayseri İl Müdürlüğü eğitimlerini sürdürüyor. 2021 yılı içerisinde yaklaşık 400 gönüllüye eğitim veren yetkililer, gönüllülere enkaz üzerinde teorik eğitimde veriyor. Kocasinan ilçesinde belediye tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan müstakil evim enkazında eğitime devam eden gönüllüler, afetlerde kullanılan kesici ve ayırıcı makineler, depremde kullanılan malzemeler ve ağaç kesme makinesi eğitimi verildi.

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımı2021 yılını afet yılı ilan etti. Bu bağlamda AFAD üzerinden modüler eğitimini tamamlayan gönüllülerimizi Kayseri AFAD olarak enkaz alanında teorik ve pratik eğitimlerini verdik. Kentsel dönüşüm alanında yıkılacak olan bu binamızda afetlerde ve depremlerde kullandığımız aletlerimizi gönüllülerimizle birlikte kullandık. Aletlerin enkazda nasıl kullanılacağını bu alandaki profesyonel arkadaşlarımız anlattı. Olası bir afet durumunda afet alanlarında birlikte çalışacağımız gönüllülerimizi afete her yönüyle hazırlıyoruz. Afet Türkiye'mizin bir gerçeğidir. Afetten korkmak yerine afete hazırlıklı olarak donanımlı bir şekilde hazır olup müdahale etmeye her zaman hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

AFAD gönüllüsü Esengül Koçyiğit de, "İnsanlarla yardımlaşmanın çok önemli olduğunu biliyorum. Bunu da göstermek istiyoruz. Buradaki tek hedefimiz karşılık beklemeden yardım etmektir. Burada önce enkaz alanını inceledik ve yıkımına şahit olduk. Yıkımdan sonra enkazın üzerinde çalışmalar yaptık" dedi.

Enkazda eğitim... Kayseri'de AFAD gönüllüsü 28 kişiye enkaz alanında teorik eğitim verildi
Enkazda eğitim... Kayseri'de AFAD gönüllüsü 28 kişiye enkaz alanında teorik eğitim verildi
Enkazda eğitim... Kayseri'de AFAD gönüllüsü 28 kişiye enkaz alanında teorik eğitim verildi
Enkazda eğitim... Kayseri'de AFAD gönüllüsü 28 kişiye enkaz alanında teorik eğitim verildi

İçişleri Bakanlığı, geri dönüşüm, Kayseri, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Enkazda eğitim... Kayseri'de AFAD gönüllüsü 28 kişiye enkaz alanında teorik eğitim verildi - Son Dakika


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