Son Dakika Haberleri: Enkazda Herkes Bu Noktaya Odaklandı (1)

Enkazda Herkes Bu Noktaya Odaklandı (1)

43 dakika önce

KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı.

Enkazda Herkes Bu Noktaya Odaklandı (1), System.String[]
KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:27 Kaynak: DHA

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