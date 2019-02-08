Son Dakika Haberleri: Enkazda Herkes Bu Noktaya Odaklandı

Enkazda Herkes Bu Noktaya Odaklandı

15 dakika önce

istanbul DHAKartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı.

istanbul DHA

Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:46 Kaynak: DHA

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