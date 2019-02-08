Enkazda Herkes Bu Noktaya Odaklandı
15 dakika önce
istanbul DHAKartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı.
istanbul DHA Kartal
'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada yoğunlaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:46 Kaynak: DHA
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