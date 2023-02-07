ENKAZDA TEK BAŞINA - Son Dakika
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ENKAZDA TEK BAŞINA

07.02.2023 11:29

HATAY'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binada, belden aşağısı enkaz altında kalan 7- 8 yaşlarındaki erkek çocuğu, kurtarılmayı bekliyor.

HATAY'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binada, belden aşağısı enkaz altında kalan 7- 8 yaşlarındaki erkek çocuğu, kurtarılmayı bekliyor. Suriyeli olduğu, anne ve babasının da enkaz altında kaldığı belirtilen çocuk, yaşadığı şok nedeniyle konuşamıyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay'da kent merkezi ile Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde yaklaşık 1200 bina yıkıldı. Merkez ilçe Antakya'da 40- 50 yıllık binaların bulunduğu Cebrail Mahallesi'ndeki evlerin tamamı da neredeyse tamamen çöktü, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Vücudunun belden aşağısı enkaz altında kalan Suriyeli 7- 8 yaşlarındaki çocuk için vatandaşlar seferber oldu. Anne ve babasının da enkaz altında olduğu belirtilen çocuk, yaşadığı şok nedeniyle konuşamadı.

YORGANA SARIP, YANINA SU BIRAKTILAR

Beton bloğun altında sıkışan çocuk, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar, gece üşümemesi için çocuğu yorgana sardı, başına bere takıp, yanına da susadığı zaman içmesi için pet şişede su bıraktı.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diğer bölgelerde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlarken, Cebrail Mahallesi'ne ise ekipler henüz ulaşamadı. Küçük çocuk kurtarılmayı bekliyor.

Bu arada binlerce binanın yıkıldığı bölgede elektrik, su, doğal gaz ve internet hizmeti verilemiyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ENKAZDA TEK BAŞINA - Son Dakika

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