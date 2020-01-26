Enkazda yapılan çalışma sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkazda yapılan çalışma sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika

Enkazda yapılan çalışma sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Enkazda yapılan çalışma sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin yoğun çalışması sonucu, enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haluk Levent "En az 500 kişi faydalanacak" deyip duyurdu: Depremzedeler için 160 adet büyük çadır aldık
Elazığ'daki 6.8'lik depremin şiddetini gösteren en net görüntüler! Depremin ardından Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü! Tek bir sağlam bina kalmadı Angele Merkel'in İstanbul paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu: Allah'a ısmarladık

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 18:15:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enkazda yapılan çalışma sonucunda bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]