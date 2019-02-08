Son Dakika Haberleri: Enkazda Yaşam Umudu (2)

Enkazda Yaşam Umudu (2)

8 dakika önce

KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı.

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KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Şeyma Kambur ile irtibat kurulduğu belirtiliyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:52 Kaynak: DHA

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