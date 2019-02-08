Enkazda Yaşam Umudu (2)
8 dakika önce
KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı.
KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Şeyma Kambur ile irtibat kurulduğu belirtiliyor.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:52 Kaynak: DHA
Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı
Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu
Karataş Belediye Başkanı Ünal CHP'den İstifa Edip, MHP'ye Geçti
Tarım Kredi 'Tanzim Satış' İçin Çiftçiden Ürün Almaya Başladı