Enkazda yetişen kavun ve karpuzda hasat vakti - Son Dakika
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Enkazda yetişen kavun ve karpuzda hasat vakti

Son Güncelleme: 12.08.2023 10:05

Depremin vurduğu Hatay'da enkazlar da kendiliğinden yetişen kavunlar ve karpuzlar vatandaşlar tarafından hasat edilmeye başlandı. Enkaz içerisinde kavun ve karpuz hasadının ilginç olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bu durum karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Enkaz kentte hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. İnsanlara mezar olan binaların yerinde kendiliğinden yetişen sebze ve meyvelerse hasat olgunluğuna ulaştı. Antakya ilçesi Emek Mahallesi muhtarı Celal Sarı, terk etmediği mahallesinde enkazlarda yetişen kavunların ve karpuzların hasadına başladı.

"BİTKİLERİMİZ ENKAZ İÇERİSİNDE YETİŞMEKTE"

Sarı, enkazlar da yetişen sebze ve meyveleri tükettiklerini dile getirerek "Depremden sonra Emek Mahallesi'nde enkazların içerisinde bulunan karpuz ve kavunun koparımına başladık. Şuan da olan sebze ve meyvelerimizi toplayıp, afiyetle yiyoruz. Depremde bir çok bina hasar gördü, her yer enkaz halde. Bitkilerimiz enkaz içerisinde yetişmekte. Bu günde hasat yaptık. Arada bir gelip, sabah kahvaltılarına domateslerimizi topluyoruz ve organik bir şekilde yiyoruz" dedi.

"AKLIMA GELMEYEN BAŞIMA GELDİ"

Enkaz içerisinde kavun ve karpuz hasadının ilginç olduğuna dikkat çeken Hakan Tepeli, "İlginç bir durum. Muhtarımı ziyarete geldim, enkazda gezinirken kavun ve karpuz topluyoruz. Çok şaşırdım, aklıma gelmeyen başımıza geldi" şeklinde konuştu.

İşte enkazlar arasındaki hasattan kareler;

Deprem enkazında yetişen kavun ve karpuzlarına hasasına başlandı
Deprem enkazında yetişen kavun ve karpuzlarına hasasına başlandı
Deprem enkazında yetişen kavun ve karpuzlarına hasasına başlandı
Deprem enkazında yetişen kavun ve karpuzlarına hasasına başlandı
Deprem enkazında yetişen kavun ve karpuzlarına hasasına başlandı
Deprem enkazında yetişen kavun ve karpuzlarına hasasına başlandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Enkazda yetişen kavun ve karpuzda hasat vakti - Son Dakika


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