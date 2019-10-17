Son Dakika Haberleri: Enkazdaki ziynet eşyaları sahibine verildi
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Enkazdaki ziynet eşyaları sahibine verildi

2 saat önce

Kağıthane'de çöken binanın enkazı altında kalan para ve ziynet eşyası, belediye ekiplerince sahibine teslim edildi.

Enkazdaki ziynet eşyaları sahibine verildi, System.String[]

Kağıthane'de çöken binanın enkazı altında kalan para ve ziynet eşyası, belediye ekiplerince sahibine teslim edildi.

Yahya Kemal Mahallesi'nde 22 Nisan'da bir inşaatın istinat duvarının yıkılmasının ardından tahliye edildikten sonra çöken binada yaşayan 57 yaşındaki Emine Dulkadir'in ziynet eşyası ve parası enkaz altında kaldı.

Dulkadir'in durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Kağıthane Belediyesi ekipleri, haftalar süren çalışma sonunda enkaz altındaki yaklaşık 400 bin lira tutarındaki ziynet eşyası ve parayı bularak sahibine teslim etti.

Binanın yıkıldığı gün taziye ziyareti nedeniyle evde bulunmadığını belirten Dulkadir, "Ekmek paramı dahi alamadım. Kalan her şeyi kaymakamlığa bildirdim. Altınlarım ve hac param evde kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

Kağıthane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:35 Kaynak: AA
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