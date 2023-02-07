Enkazdakileri arayıp dalga geçtiği iddia edildi, 'hesabım çalındı' dedi - Son Dakika
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Enkazdakileri arayıp dalga geçtiği iddia edildi, 'hesabım çalındı' dedi

07.02.2023 13:02
Enkazdakileri arayıp dalga geçtiği iddia edildi, 'hesabım çalındı' dedi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası enkaz altındakileri arayarak dalga geçtiği iddia edilen S.A. (16), polise verdiği ifadede, bilgisayar oynarken tartıştığı kişilerin hesabını çaldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası enkaz altındakileri arayarak dalga geçtiği iddia edilen S.A. (16), polise verdiği ifadede, bilgisayar oynarken tartıştığı kişilerin hesabını çaldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir internet grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'Seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı. Söz konusu kişilerden olduğu iddia edilen, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan S.A., dün polis merkezine giderek ifade verdi. S. A., ifadesinde, olayı kendisinin yapmadığını, bilgisayar oyunu oynadığı kişi ile tartıştıktıktan sonra hesabının çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerini sürdürüyor.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Enkazdakileri arayıp dalga geçtiği iddia edildi, 'hesabım çalındı' dedi - Son Dakika

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