Enkazdan 10 saat sonra çıkartılan Günay: "Kurtulacağıma inandım" - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından 10 saat sonra çıkartılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın durumu iyiye gidiyor. Hastanede tedavisi süren Özışık, "Kurtulacağıma inandım, hiç ümidimi kaybetmedim" diye konuştu.

15 yaşındaki Günay Özışık, depreme 2 yıl önce taşındıkları Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'ndeki 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın 4. katındaki evlerinde yakalandı. Kuzeni Ahmet Özışık ile birlikteyken depreme yakalanan Günay, depremden 10 saat sonra ekipler tarafından enkazdan kurtarıldı. Durumunun iyiye gittiği öğrenilen Günay, tedavi gördüğü hastanede yaptığı açıklamasında deprem anında hissettiklerini ve kurtulacağına dair ümidini hiç kaybetmediğini anlattı. Günay Özışık'ın annesi Olcan Özışık ise, oğlunun doğum tarihinin artık 30 Ekim olduğunu söyledi. Günay Özışık'ın Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde geçirdiği 6 günün ardından, aynı hastanenin Nöroloji Bölümü servisinde tedavisi sürüyor.

"BACAKLARIMI BİR ZAMAN SONRA HİSSETMEMEYE BAŞLADIM"

Deprem esnasında yaşadıklarını anlatan Günay Özışık, babası ve amcasının evin klimalarından bulundukları yeri anladıklarını söyledi. Özışık, "Deprem esnasında kuzenim bizdeydi ve bir anda her yer sallanmaya başladı. Biz depremin durduğunu sandık ve kapıya doğru koşarken bina bir anda çöktü. Bir üçgenin içerisinde olduğumu fark ettim. Ben biraz daha aşağı doğru sürüklenmişim. Üstümde kapı çerçevesi ve dolaplar vardı. Başımın üstünde de duvar vardı, bacaklarıma kadar geliyordu. Bacaklarımı bir zaman sonra hissetmemeye başladım zaten. O esnada kuzenimin sesini de duyuyordum ama. Onun telefonu çekiyordu ve amcamı aradı. Babam ve amcam ulaştı bize telefonla. Evin planından ve klimalardan bizim nerede olduğumuzu anlamışlar. Ekiplere de burada olduğumuzu söyleyip, o şekilde buldurmuşlar bizi" açıklamasında bulundu.

"BEN KURTARILACAĞIMI HEP DÜŞÜNÜYORDUM ZATEN"

Enkaz altında kurtarılacağından ümidini hiç kaybetmediğini söyleyen Günay, çektiği videodan da bahsetti. Günay, "Enkaz altında çektiğim bir video vardı. Ben kurtarılacağımı hep düşünüyordum zaten. Amcamla telefonda konuşunca zaten kurtulacağıma olan inancım daha da arttı. Çektiğim video haberlere de çıkar diye düşündüm. Ama keşke böyle bir şey olmasaydı ben de haberlere çıkmasaydım" diye konuştu.

"ARTIK DAHA KALİTELİ YAŞAMA PLANIM VAR"

Hastaneye ilk geldiğinde durumunun çok kötü olduğunu ama yavaş yavaş iyileşmeye başladığını söyleyen Günay, hastaneden çıktığında daha kaliteli yaşama planı olduğuna vurgu yaptı. Günay Özışık, "İlk hastaneye getirildiğimde durumum çok kötüydü; hayati riskim vardı. Ayak tabanlarım çok uyuşuyordu, geceleri uyuyamıyordum. Şimdi biraz daha iyiyim. Yine rahatsız ediyor beni ağrılarım ama daha iyiyim. Depremde enkaz altından kurtarılan diğer insanlar için de geçmiş olsun diyorum. Hepsi çok güçlü bence. Hepimiz aynı şeyleri yaşadık onlarla. Anlatılamaz bir durum bu. Artık daha kaliteli yaşama planım var" dedi.

GÜNAY'IN DOĞUM GÜNÜ ARTIK 30 EKİM

Oğlunun enkazdan çıkartıldığında yeniden doğduğunu söyleyen annesi Olcan Özışık, "Günay'ın doğum tarihi artık 30 Ekim" dedi. Anne Özışık, "Günay yoğun bakımdan çıktı. 2 gündür serviste tedavisi sürüyor. Şükür bütün değerleri iyiye gidiyor. Bacaklarının düzelmesi biraz zaman alacak. Fizik tedavisine başlandı, 2 gündür fizik tedavi görüyor. Daha da iyi olacak inşallah. Artık Günay'ın doğum günü 30 Ekim. Biz ailecek öyle görüyoruz artık. Tekrar doğduğu gün 30 Ekim Günay'ın. Şükür Allah'a, o gün enkazdan çıkardı onu. Allah bütün depremzedelere şifa versin. Yaşamını yitirenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke onlar da sağ çıkabilselerdi enkazdan" açıklamasında bulundu.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)