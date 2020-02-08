Enkazdan 12 gün sonra kurtarılan kedi tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkazdan 12 gün sonra kurtarılan kedi tedaviye alındı - Son Dakika

Enkazdan 12 gün sonra kurtarılan kedi tedaviye alındı

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremden 12 gün sonra, AFAD ekiplerince, enkaz altından kurtarılan sokak kedisi, Elazığ Belediyesi'ne ait klinikte tedaviye alındı.

Enkazdan 12 gün sonra kurtarılan kedi tedaviye alındı, System.String[]

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremden 12 gün sonra, AFAD ekiplerince, enkaz altından kurtarılan sokak kedisi, Elazığ Belediyesi'ne ait klinikte tedaviye alındı.

Sivrice'de 24 Ocak Cuma akşamı meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ekipler, depremden 12 gün sonra 5 Şubat Çarşamba günü, enkaz içinde bir sokak kedisine ulaştı. Kedinin çok hasta olduğunu fark eden AFAD çalışanları, durumu Elazığ Belediyesi'ne bildirdi. Elazığ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bağlı hayvan hastanesi ve barınağına götürülen sokak kedisi, tedaviye alındı. İyileşene kadar barınakta gözetim altında tutulan kedi, daha sonra doğaya bırakılacak.

'HEM İNSANLARIN HEM SOKAKTA YAŞAYAN EMANETLERİMİZİN GÜVENCESİYİZ'

AFAD personeli Doğuş Ok, kediyi bulan personelin, hiçbir şey yiyip içmediğini, çok hasta olduğunu ve gözünde akıntı olduğunu söylediğini belirterek, "Biz kedinin durumunu görüp hemen belediyeye haber verdik. Belediyedeki arkadaşlar, kediyi alıp barınma merkezine getirdiler. Bize göre sokakta yaşayan hayvanlar bizim için emanettir ve biz emanetlerimize sahip çıkıyoruz. Doğal afetlerde sadece insanlar değil, bu emanetlerimiz de zarar görmekte. AFAD olarak hem insanlarımızın, hem de sokakta yaşayan emanetlerimizin güvencesi biziz" dedi.

Depremzede kediyi tedavi eden veteriner hekim Kübra Yazgan ise, "Hastanemize geldiğinde aç ve susuz kaldığını ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini tespit ettik. Tedaviye başladık ve tedavisi bitene kadar kedimiz burada kalacak" diye konuştu.


Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:37 Kaynak: DHA
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