Enkazdan 14 saatin ardından bir kadın daha sağ çıkarıldı - Son Dakika
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Enkazdan 14 saatin ardından bir kadın daha sağ çıkarıldı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 14 saat sonra enkaz altından bir kadın daha kurtarıldı.

Enkazdan 14 saatin ardından bir kadın daha sağ çıkarıldı, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 14 saat sonra enkaz altından bir kadın daha kurtarıldı.


Merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı. Yapılan çalışmanın ardından bir kadın daha arama kurtarma ekiplerince enkaz altından çıkarıldı. Depremin ardından yıkılan binalardaki çalışmaları takip etmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelerek incelemelerde bulundu. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
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