Enkazdan 15 saatin ardından 1 kişi daha sağ çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkazdan 15 saatin ardından 1 kişi daha sağ çıkarıldı - Son Dakika

Enkazdan 15 saatin ardından 1 kişi daha sağ çıkarıldı

7 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremde 15 saat sonra enkaz altından 1 kişi daha kurtarıldı.

Enkazdan 15 saatin ardından 1 kişi daha sağ çıkarıldı, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremde 15 saat sonra enkaz altından 1 kişi daha kurtarıldı.


Merkez üssü Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinden ses geldiğini belirledi. Yapılan çalışmanın ardından 1 kişi daha arama kurtarma ekiplerince enkaz altından çıkarıldı. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı
70 yaşındaki Ali Yılmaz enkaz başında oğlu, gelini ve torunlarının çıkarılmasını bekliyor Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 18:55:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Enkazdan 15 saatin ardından 1 kişi daha sağ çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]