Enkazdan 15 saatin ardından 1 kişi daha sağ çıkarıldı - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremde 15 saat sonra enkaz altından 1 kişi daha kurtarıldı.



Merkez üssü Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinden ses geldiğini belirledi. Yapılan çalışmanın ardından 1 kişi daha arama kurtarma ekiplerince enkaz altından çıkarıldı. - ELAZIĞ