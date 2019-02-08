Son Dakika Haberleri: Enkazdan 16 Yaşındaki Mert Aydın Kurtarıldı

Enkazdan 16 Yaşındaki Mert Aydın Kurtarıldı

1 saat önce

İstanbul DHAKartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi.

Enkazdan 16 Yaşındaki Mert Aydın Kurtarıldı, System.String[]
İstanbul DHA

Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:11 Kaynak: DHA

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