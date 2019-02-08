Enkazdan 16 Yaşındaki Mert Aydın Kurtarıldı
1 saat önce
İstanbul DHAKartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi.
İstanbul
DHA Kartal
'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki gencin Mert Aydın
olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:11 Kaynak: DHA
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