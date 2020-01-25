Enkazdan 17 saat sonra sağ çıkarıldı - Son Dakika

Enkazdan 17 saat sonra sağ çıkarıldı
6 saat önce
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:48 Kaynak: AA
Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı.
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