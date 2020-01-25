Enkazdan 17 saat sonra sağ çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkazdan 17 saat sonra sağ çıkarıldı - Son Dakika

Enkazdan 17 saat sonra sağ çıkarıldı

6 saat önce

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı.

Enkazdan 17 saat sonra sağ çıkarıldı

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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