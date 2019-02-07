Son Dakika Haberleri: Enkazdan 18 Saat Sonra Kız Çocuğu Kurtarıldı (1)

Enkazdan 18 Saat Sonra Kız Çocuğu Kurtarıldı (1)

53 dakika önce

KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı.

Enkazdan 18 Saat Sonra Kız Çocuğu Kurtarıldı (1), System.String[]
KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:46 Kaynak: DHA

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