Enkazdan 18 Saat Sonra Kız Çocuğu Kurtarıldı (1)
53 dakika önce
KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı.
KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından Havva isimli bir kız çocuğu kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:46 Kaynak: DHA
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