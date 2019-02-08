Son Dakika Haberleri: Enkazdan 20 Saat Sonra Kurtarılan Havva'nın Annesi Göçük Altında Yaşadıklarını İha'ya Anlattı

Enkazdan 20 Saat Sonra Kurtarılan Havva'nın Annesi Göçük Altında Yaşadıklarını İha'ya Anlattı

1 saat önce

Enkazdan 20 saat sonra kurtarılan Havva'nın annesi göçük altında yaşadıklarını İHA'ya anlattı Havva'nın annesi Nazan Tekgöz: "Evde otururken birden bire aşağı çöktük" İSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan Azra Havva Tekgöz'ün annesi tedavi gördüğü hastanede İhlas...

Enkazdan 20 saat sonra kurtarılan Havva'nın annesi göçük altında yaşadıklarını İHA'ya anlattı
Havva'nın annesi Nazan Tekgöz: "Evde otururken birden bire aşağı çöktük" İSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan Azra Havva Tekgöz'ün annesi tedavi gördüğü hastanede İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Olay anını anlatan Nazan Tekgöz, "Evde otururken birden bire pat diye ses geldi, bina çöktü" dedi.
Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan Azra Havva Tekgöz'ün annesi tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulundu. Anne Tekgöz, "Oğlumu okula göndermiştim kardeşini alması için için. Ben de evde oturuyordum. Havva da telefonla oynuyordu içeri odada. Birden bire pat diye bir ses geldi, biz Havva ile beraber ayağa kalktık birbirimize sarıldık. Zaten direkt aşağı çöktük. Sonra çekyatın üzerine gelen bir parça ile arada boşluk oluştu. Çok çaba sarf ettiler, kurtardılar Elhamdülillah. Kızım da kurtuldu. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:13 Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kartal, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kartal'daki Enkazdan 16 Yaşındaki Bir Genç Kurtarıldı Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi Kartal Yuvası"Nda Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı (2) (Aktüel)
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 22:16:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enkazdan 20 Saat Sonra Kurtarılan Havva'nın Annesi Göçük Altında Yaşadıklarını İha'ya Anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]