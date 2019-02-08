Enkazdan 20 Saat Sonra Kurtarılan Havva'nın Annesi Göçük Altında Yaşadıklarını İha'ya Anlattı
1 saat önce
Enkazdan 20 saat sonra kurtarılan Havva'nın annesi göçük altında yaşadıklarını İHA'ya anlattı Havva'nın annesi Nazan Tekgöz: "Evde otururken birden bire aşağı çöktük" İSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan Azra Havva Tekgöz'ün annesi tedavi gördüğü hastanede İhlas...
Enkazdan 20 saat sonra kurtarılan Havva'nın annesi göçük altında yaşadıklarını İHA'ya anlattı
Havva'nın annesi Nazan Tekgöz: "Evde otururken birden bire aşağı çöktük" İSTANBUL - Kartal
'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan Azra Havva Tekgöz'ün annesi tedavi gördüğü hastanede İhlas Haber Ajansı
'na açıklamalarda bulundu. Olay anını anlatan Nazan Tekgöz, "Evde otururken birden bire pat diye ses geldi, bina çöktü" dedi.
Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından yaralı halde kurtarılan Azra Havva Tekgöz'ün annesi tedavi gördüğü hastanede açıklamalarda bulundu. Anne
Tekgöz, "Oğlumu okula göndermiştim kardeşini alması için için. Ben de evde oturuyordum. Havva da telefonla oynuyordu içeri odada. Birden bire pat diye bir ses geldi, biz Havva ile beraber ayağa kalktık birbirimize sarıldık. Zaten direkt aşağı çöktük. Sonra çekyatın üzerine gelen bir parça ile arada boşluk oluştu. Çok çaba sarf ettiler, kurtardılar Elhamdülillah. Kızım
da kurtuldu. Herkesten Allah razı olsun" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:13 Kaynak: İHA
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