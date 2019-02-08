Enkazdan 20 Saat Sonra Kurtarılan Minik Havva'nın Annesi Nazan Tokgöz Göçük Altında Yaşadıklarını...
1 saat önce
IHAAW145610-ASA/08-02-2019- Enkazdan 20 saat sonra kurtarılan minik Havva'nın annesi Nazan Tokgöz göçük altında yaşadıklarını İHA'ya anlattı.
IHAAW145610-ASA/08-02-2019
- Enkazdan 20 saat sonra kurtarılan minik Havva'nın annesi Nazan Tokgöz göçük altında yaşadıklarını İHA'ya anlattı. 08.02.2019 14: 56: 10 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:05 Kaynak: İHA
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