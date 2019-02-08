Son Dakika Haberleri: Enkazdan 20 Saat Sonra Kurtarılan Minik Havva'nın Annesi Nazan Tokgöz Göçük Altında Yaşadıklarını...

Enkazdan 20 Saat Sonra Kurtarılan Minik Havva'nın Annesi Nazan Tokgöz Göçük Altında Yaşadıklarını...

1 saat önce

IHAAW145610-ASA/08-02-2019- Enkazdan 20 saat sonra kurtarılan minik Havva'nın annesi Nazan Tokgöz göçük altında yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

Enkazdan 20 Saat Sonra Kurtarılan Minik Havva'nın Annesi Nazan Tokgöz Göçük Altında Yaşadıklarını..., System.String[]
IHAAW145610-ASA/08-02-2019

- Enkazdan 20 saat sonra kurtarılan minik Havva'nın annesi Nazan Tokgöz göçük altında yaşadıklarını İHA'ya anlattı. 08.02.2019 14: 56: 10 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:05 Kaynak: İHA

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