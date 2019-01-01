Enkazdan 4 Ceset Daha Çıkartıldı

Rusya'da bulunan Çelyabinsk Oblastı'nda doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama sonucu yıkılan binadan 4 ceset daha çıkarıldı, ölü sayısı 8'e yükseldi.

Rusya'da bulunan Çelyabinsk Oblastı'nda doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama sonucu yıkılan binadan 4 ceset daha çıkarıldı, ölü sayısı 8'e yükseldi.



Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde dün sabah saatlerinde, bir binada gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada apartman çökmüş birçok apartman zarar görmüştü. İlk gün 4 cesedin çıkarıldığı apartman enkazından yeni yıl gecesi yapılan çalışmalar sonucunda 4 ceset daha çıkarıldı. 70'den fazla insanın kayıp olduğu olayla ilgili arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor.



(İHA)

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