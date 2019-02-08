Son Dakika Haberleri: Enkazdan 45 Saat Sonra Kurtarılan Çocuğun Kimliği Belli Oldu

Enkazdan 45 Saat Sonra Kurtarılan Çocuğun Kimliği Belli Oldu

11 dakika önce

Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi.

Enkazdan 45 Saat Sonra Kurtarılan Çocuğun Kimliği Belli Oldu, System.String[]
Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi. Aydın'ın üniversiteye hazırlandığı öğrenildi.

Kartal'da enkaz altından 45 saat sonra kurtarılan gencin isminin Mert Aydın olduğu kaydedildi. Aydın'ın üniversiteye hazırlandığı belirtildi. Öte yandan Aydın'ın olaydan daha önce çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:19 Kaynak: İHA

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