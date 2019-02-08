Enkazdan 45 Saat Sonra Kurtarılan Çocuğun Kimliği Belli Oldu
11 dakika önce
Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi.
Kartal
'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan gencin Mert Aydın
olduğu öğrenildi. Aydın'ın üniversiteye hazırlandığı öğrenildi.
Kartal'da enkaz altından 45 saat sonra kurtarılan gencin isminin Mert Aydın olduğu kaydedildi. Aydın'ın üniversiteye hazırlandığı belirtildi. Öte yandan Aydın'ın olaydan daha önce çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:19 Kaynak: İHA
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