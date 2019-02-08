Enkazdan 45 Saat Sonra Kurtarılan Çocuğun Kimliği Belli Oldu
11 dakika önce
Enkazdan 45 saat sonra kurtarılan çocuğun kimliği belli oldu 45 saat sonra kurtarılan gencin Mert Aydın olduğu anlaşıldı Mert Aydın'ın objektiflere böyle poz vermiştiİSTANBUL - Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan gencin Mert Aydın, olduğu öğrenildi.
Enkazdan 45 saat sonra kurtarılan çocuğun kimliği belli oldu
45 saat sonra kurtarılan gencin Mert Aydın
olduğu anlaşıldı
Mert Aydın'ın objektiflere böyle poz vermişti
İSTANBUL - Kartal
'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan gencin Mert Aydın, olduğu öğrenildi. Aydın'ın üniversiteye hazırlandığı öğrenildi.
Kartal'da enkaz altından 45 saat sonra kurtarılan gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi. Aydın'ın üniversiteye hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan Aydın'ın olaydan daha önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:19 Kaynak: İHA
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