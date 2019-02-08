Enkazdan 45 Saat Sonra Kurtarıldı: Kimliği Belli Oldu
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İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi.
İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi. Aydın'ın üniversiteye hazırlandığı öğrenildi. Kartal'da enkaz altından 45 saat sonra kurtarılan gencin isminin Mert Aydın olduğu kaydedildi. Aydın'ın üniversiteye hazırlandığı belirtildi. Öte yandan Aydın'ın olaydan daha önce çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.
(Halit Arslan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:26 Kaynak: İHA
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