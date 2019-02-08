Enkazdan 45 Saat Sonra Sağ Çıktı
56 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazından 16 yaşındaki bir gencin daha sağ olarak çıkartılarak hastaneye götürüldüğünü söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Kartal
'da çöken binanın enkazından 16 yaşındaki bir gencin daha sağ olarak çıkartılarak hastaneye götürüldüğünü söyledi. Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında süren arama kurtarma çalışmalarını olay yerine gelerek takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, enkaz altından 16 yaşında genç bir erkeğin kurtarıldığını söyledi. Soylu, "16 yaşındaki genç bir erkek enkazdan kurtarıldı. Tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. İnşallah durumu daha da iyi olacak. Biz ayrıntılı açıklamayı daha sonra yapacağız" dedi
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:41 Kaynak: İHA
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