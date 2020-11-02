Enkazdan 48 saat sonra çıkarılan güvercin hayata tutundu - Son Dakika

Enkazdan 48 saat sonra çıkarılan güvercin hayata tutundu

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 48 saat sonra AFAD görevlisi tarafından çıkarılan güvercin hayata tutunarak depremin sembollerinden biri oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı enkazında saatler bulunan bir güvercin de yaşama tutunmayı başardı. Dün (Pazar) öğle saatlerinde Tuğberk Vural isimli AFAD görevlisi, çalışırken enkazın altında bir güvercin olduğu fark etti. Güvercini eline aldığında canlı olduğunu gören Vural, hemen bölge bulunan Aslı Varol'a ait veterinerin yolunu tuttu. Ağır yaralandığı belirlenen ve hemen tedaviye alınan güvercin, hayata tutunarak depremin sembollerinden biri oldu. Güvercini tedavi eden Veteriner Hekim Aslı Varol, 'AFAD görevlisi tarafından yaralı halde getirilince güvercini hemen tedavi altına aldık. Yapılan muayenelerde ağız içinde AFT'lar olduğunu gördük ve tedaviye başladık. Onun dışında genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Mama yemesi zor olduğu için enjekteyle besleme yapıyoruz. Bunun yanı sıra vitamin ve antibiyotik takviyeleri yapmaya da devam ediyoruz. Şu an her şey olumlu gidiyor. Ağız bölgesindeki AFT'ları toparlayabilirsek kurtulma şansı çok fazla. Ancak kanatlılar bazen hassas olabiliyorlar. Risk var ama çok güçlü. Sağlığına tam anlamıyla kavuştuktan sonra isim koyacağım. Deprem bölgesinden saatler sonra çıkarılması bizim için farklı bir duygu oldu. Normalde güvercinleri getiriyorlar ancak bu güvercine biraz daha fazla özen gösteriyoruz. Sokaktaki canlarımızı kurtarmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz' dedi.