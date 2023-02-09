Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki genç 60 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki genç 60 saat sonra kurtarıldı

09.02.2023 22:06

Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki genç 60 saat sonra kurtarıldı Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine 15 yaşındaki Gümüştoki 60 saat sonra 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki genç 60 saat sonra kurtarıldı

ANKARA - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine 15 yaşındaki Gümüştoki 60 saat sonra 6 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde enkaz altında kalan 15 yaşındaki Abdullah Gümüştoki 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Binanın 2'inci katında bulunan Gümüştoki, bölgeye getirilen ekskavatörün yardımı ile 6 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Önce açılan küçük bir delikten Abdullah ile konuşan ekipler Abdullah'a delikten su ve hava desteği verdi ve enkaz başında bekleyen amcası ve annesi ile görüştürüldü. Açılan delikten annesinin elini tutan 15 yaşındaki gencin annesine seni çok seviyorım demesi duygulandırdı. Sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin dikkatli çalışmalara ile kurtarıldı. 15 yaşındaki gencin dışarısı daha soğuk dediği görüldü.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki genç 60 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki genç 60 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika
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