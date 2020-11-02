Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif'in kahramanı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı Açıklaması - Son Dakika

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif'in kahramanı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı Açıklaması

02.11.2020 10:05
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif'in kahramanı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı Açıklaması, System.String[]

İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kahramanı olan itfaiyeci Muammer Çelik, Elif'in bir mucize olduğunu ve yaşamayı sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kahramanı olan itfaiyeci Muammer Çelik, Elif'in bir mucize olduğunu ve yaşamayı sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik, Doğanlar Apartmanı enkazı altından 65 saat sonra çıkardığı Elif Perinçek'i kurtarma anlarını gazetecilere anlattı.

Elif'in kurtarılış öyküsünü anlatırken gözleri dolan Muammer Çelik, itfaiyecilerin ümidinin hiç kaybolmadığını belirtti.

"Biz itfaiyeciler her enkazın altındaki vatandaşa ulaşıp sağlıkçılar 'eks' diyene kadar hiç ümidimizi kaybetmeyiz. Elif için de hiç ümidimizi kaybetmedik." diyen Çelik, kurtarma çalışmaları sürerken 3 yaşındaki kızın ailesiyle arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

"Babası bana dedi ki, 'Ben her şeye razıyım, her şeye de hazırlıklıyım.' Ben de, 'Allah'ın mucizesi vardır. Belki de burada o mucizeyi görürüz, sen teslim falan olma.' dedim. Deprem öncesini anlatırken yönlendirmesi farklıydı fakat ben kendi tecrübemi, bilgilerimi kullandım ve depremin oluş şekline göre hareket ettim. Ters yöne gittim, bazası ve gardrobunun arasında olabileceğini düşündüm. Oraya gittim. Orada da Elif'i sırt üstü yatar şekilde buldum ve kucakladım."

Çelik, gazetecilerin "Elif sizi gördüğünde ne tepki verdi?" sorusunu ise "Elif benim parmağımı bir tuttu... Yüzünü temizledim, tozunu aldım. Bir arkadaşımla beraber aldık, parmağımı tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor..." sözleriyle yanıtladı.

Elif Perinçek'in artık İstanbul Büyükşehir Belediyesinde "itfaiyeci ağabeyleri" olduğunu ifade eden Muammer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elif ne zaman isterse başımızın üstünde yeri var. İstediği an gelebilir. Çünkü ağabeyleri onu orada bekliyor. O bizim Elif mucizemiz oldu. Bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hediyesi olmuştur. Biz Elif'i sevdik, Elif de inşallah bizi sever..."

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile üç çocuğu depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmış, oğlu Umut Perinçek hayatını kaybetmiş ve enkaz altındaki diğer çocuğu Elif Perinçek'e de ulaşmak için çalışmalar hızlandırılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muammer Çelik , İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif'in kahramanı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı Açıklaması - Son Dakika


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