Enkazdan 8 dakika arayla çıkarılan Miraç hayatını kaybetti, annesi tedaviye alındı (2) - Son Dakika

TÜRK KIZILAY'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Elazığ Maden'e bağlı Gezin beldesinde, enkaz altından sağ olarak çıkarıldıktan sonra hayatını kaybeden Miraç Dişli'nin (12), Türk Kızılayı gönüllüsü olduğu ortaya çıktı. Türk Kızılayı, Twitter'dan Miraç'ın Kızılay yelekli fotoğrafını, "Geçen yıl düzenlediğimiz 'Hayalime dönüşen oyuncaklar' projemize katılan gönüllümüz Miraç'ın depremde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Allahtan rahmet, ailesine ve tüm Türk Kızılay camiasına bağsağlığı dileriz" mesajıyla paylaştıı. Sosyal medya kullanıcıları da paylaşımın altına duygu yüklü yorumlar yazdı.