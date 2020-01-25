Son Dakika › Güncel › Enkazdan 8 kişi kurtarıldı 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Enkazdan 8 kişi kurtarıldı 1 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bir kişi daha enkazdan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:38 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bir kişi daha enkazdan çıkarıldı. Depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde başlatılan arama kurtarma çalışmasıyla 8 kişi kurtarılırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.
Mustafa Paşa Mahallesi'nde 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı. Yıkılan binalarda arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 8 kişi kurtarılırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Binaların enkazlarında arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız devam ediyor. - ELAZIĞ
Son Dakika Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 29'a yükseldi