Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda, taburcu edildikten sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda, taburcu edildikten sonra ilk kez görüntülendi
10.11.2020 20:43
İzmir'deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayda Gezgin, bir yakınının evinde çekilen görüntüde "iyi olduğunu" söyledi.
İzmir'deki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ayda Gezgin, bir yakınının evinde çekilen görüntüde "iyi olduğunu" söyledi.
Taburcu edilmesinin ardından bir yakınının evine götürülen Ayda Gezgin'in cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerinde, oyuncaklarıyla oynaması ve kameraya el sallaması yer alıyor.
Kendisini ziyaret eden kişinin yönlendirilmesiyle el sallayan Ayda, "Hepinizi çok seviyorum. Beni merak etmeyin." dedi.
Son Dakika Bloomberg, Türkiye'nin Karabağ'da sağlanan ateşkes üzerindeki rolünü yazdı: Erdoğan'ın stratejik zaferi Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Beyin ameliyatı olan Maradona, koronalı hasta ile aynı hastane katında kalıyor Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 2529 yeni vaka tespit edildi Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı Galatasaray'da eski yönetici Burak Elmas, başkan adaylığını açıkladı 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu! Piyasa değerinin altında olacak